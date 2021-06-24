Горняк22: Барнаул и Иркутск свяжут прямые авиарейсы

С 30 июня начнут выполняться прямые рейсы в Иркутск из Международного аэропорта г. Барнаула. Самолеты будут летать раз в неделю по средам.

Полеты намерены осуществлять на авиалайнерах Bombardier CRJ200. Максимальная вместимость пассажирского салона составляет 50 человек.

Из Барнаула самолеты будут вылетать в 14.50, прилет в Иркутск — в 18.20. В столицу Алтайского края из Иркутска можно улететь в 19.20. Приземлится воздушное судно в 20.20. Во всех случаях указано местное время.

Время в пути составит 2 часа 30 минут. Стоимость перелета при минимальном тарифе — от 8 тыс. 338 рублей.

Фото: airaltay.ru

Барнаул

Алтайская правда