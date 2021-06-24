Горняк22: Международная акция «Огненные картины» прошла в Барнауле

Члены и сторонники алтайского краевого отделения «Единой России» совместно с «Волонтёрами Победы» приняли участие в партийной акции «Огненные картины войны», которая проходит в 86 городах РФ.

На Мемориале Славы в Барнауле участники выложили из свечей картину, изображающую скульптурную группу «Прощание» — мать, которая провожает на фронт сына. В подножье картины они выложили один из главных символов трудового Барнаула — патрон.

«По подсчетам исследователей, каждый второй патрон для фронта был изготовлен в Барнауле на заводе №17 или Барнаульском станкостроительном. Всего же завод выпустил порядка 1,5 млрд патронов. Именно поэтому мы решили дополнить известную каждому барнаульцу скульптуру, изображающую сцену военных лет, патроном, как символом самоотверженного труда жителей Алтайского края, подчеркнув ещё раз новый статус Барнаула — «Город трудовой доблести», — отметил руководитель регионального исполнительного комитета «Единой России» Денис Голобородько.

Стоит отметить, что половина участников акции оказались молодыми людьми. Все действо заняло пять часов, использовано 10 тысяч свечей. Отдельным элементом композиции стали слова «Барнаул помнит», которые барнаульцы зажигали целыми семьями.

К акции присоединилось 45 городов воинской славы России, девять городов-героев и 32 города трудовой доблести.

Фото: altai-ter.er.ru

Барнаул

Алтайская правда