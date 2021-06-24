Горняк22: Амулет в рай и юрта шамана. Магические вещи, которые продают барнаульцы

Авито – это кладезь различных интересных объявлений. Нередко здесь предлагают довольно забавные вещи. Мы подготовили подборку магических объектов, которые продают барнаульцы.

Оказалось, что у жителей Барнаула богатый ассортимент волшебных вещей, которые они стараются продать, как можно дороже. Они гарантируют, что эти магические штуки оздоровят и даже помогут попасть в рай.

Камни с алтайской силой

Так, за 222 тысячи предлагают купить камень неизвестного происхождения, который был найден в реке Уймень в Горном Алтае. Однако у этого простого булыжника есть некоторые интересные свойства – он магнитит и притягивает металлические предметы.

Продавец еще сам не разобрался, то ли это лечебный гематит, то ли метеорит. Строить догадки о его происхождении можно бесконечно. Главное, он уверен, что камень обладает волшебными свойствами.

20-ти килограммовый булыжник продают за 300 тысяч рублей. Собственник утверждает, что это очень старый камень из Тавдинской пещеры. И, естественно, обладает магическими свойствами. Какими? Да, кто его знает…

Продается корень с тремя камнями, который якобы привезен с ледника Белухи. Он заряжен алтайской силой, здоровой и мощной энергией. За это комплексное чудо просят 237 тысяч.

Окаменелое дерево палеозойской эры продают подешевке – всего за 8 тысяч рублей. Продавец настаивает на лечебных, магических и других свойствах этого антиквариата.

Коллективный ритуал в юрте шамана

Помимо прочего можно купить монгольскую юрту шамана за 250 тысяч. Собирается за 40 минут, а разбирается почему-то за 30 минут. Но это не важно, главное, в ней можно проводить различные ритуалы. Удобна для коллективного выезда в любое время года.

Одно неудобство — для транспортировки нужен прицеп. Это незначительная мелочь меркнет перед тем наборов магических бонусов, которые можно извлечь из этого приобретения.

Пропуск в рай

Ну, и вишенка на торте — амулет в рай. На инохианском языке, составленный и написанный по всем правилам. Позаботьтесь о своем будущем, призывает продавец, уверенный, что его амулет «откроет» небесные врата. Пропуск в рай стоит всего миллион рублей.

Фото: Авито

Барнаул

Алтайская правда