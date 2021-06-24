Горняк22: Порядка 300 квартир купят в Алтайском крае для детей-сирот

Порядка 300 квартир планируется приобрести в собственность Алтайского края с последующим оформлением и передачей их детям-сиротам.

На сегодня заключено 142 контракта на приобретение квартир в регионе. Порядка еще 100 в работе. Следующая закупка будет проведена в начале июля в 22 административно-территориальных образованиях края. Это села Алтайское, Благовещенка, Зональное, Крутиха, Кулунда, Кытманово, Мамонтово, Павловск, Советское, Шипуново, Волчиха, Гальбштадт, Ельцовка, Завьялово, Краснощёково, Новичиха, Новоегорьевское, Ребриха, Табуны, Угловское, Новоильинка, Целинное.

На аукционах будут на приобретены 78 жилых помещений для последующей их передачи на условиях договора найма для детей-сирот. Срок поставки квартир – до 1 октября 2021 года.

Торги пройдут на электронной площадке www.rts-tender.ru. Участие в них смогут принять предприниматели, физические и юридические лица.

На этой же платформе в разделе «С чего начать» есть пошаговая инструкция для всех участников аукционов. Здесь необходима, например, регистрация подтвержденной учетной записи на портале госуслуг (для физических лиц), наличие электронной цифровой подписи (ЭЦП) с привязкой к программе КриптоПро в специализированной организации, открытие специального счета в банке для обеспечения исполнения заявок и контракта.

Ссылка на все опубликованные заявки размещается на сайте КГКУ «Региональное жилищное управление» www.gu22.ru.

Приобретаемое жилье должно соответствовать установленным стандартным и техническим требованиям. Например, общая площадь одного жилого помещения должна составлять от 28 до 33 кв. метров. Дом, в котором находится квартира, должен быть сдан в эксплуатацию не ранее 1975 года, не относиться к аварийному, подлежащему сносу или реконструкции. Жилье должно быть пригодным для проживания без дополнительных расходов на его ремонт. Никакие другие жильцы не имеют права пользования предлагаемой квартирой.

Кроме того, жилье, конечно, должно находиться в административных границах Алтайского края, соответствовать техническим и санитарным требованиям (Постановление Правительства РФ от 28.01.2006 № 47).

Основания, фундамент, несущие конструкции и стены многоквартирного жилого дома должны быть целыми – без повреждений, деформаций, трещин. Жилье должно быть обеспечено коммунальными услугами, подключенными ко всем коммуникациям, иметь инженерно-техническое и санитарно-техническое оборудование. Это – электроснабжение, горячее и холодное водоснабжение, отопление, приборы учета, сантехника.

Более подробно с требованиями к жилью можно ознакомиться на официальном сайте Регионального жилищного управления http://gu22.ru/ в разделе «Документы».

Консультации по вопросам участия в торгах проводят специалисты Регионального жилищного управления, обращаться можно по телефонам: 8 (3852) 55–66–68 и 55–66–83.

Алтайская правда