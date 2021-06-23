Горняк22: В барнаульском поселке Авиатор начали ремонтировать центральную дорогу

Ремонт дороги в Авиаторов Фото: barnaul.org

Работы на участке начались с 20 июня. Всего на улице 1-я Малиновая планируют отремонтировать почти километр дорожного полотна

В поселке Авиатор дорожники начали капитальный ремонт дороги по улице 1-я Малиновая – от улицы Кедровой до Смоленской. Сейчас здесь уже сняли старый слой асфальта. Всего предстоит отремонтировать 961 метр дороги, сообщает пресс-центр городской мэрии.

Ремонт проходит в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Как отметили в администрации, эта дорога – важная составляющая поселка, поскольку по ней проходят автобусные маршруты, расположены магазин, почта, спортклуб, а также футбольное и хоккейное поля.

По словам дорожников, в прежнем состоянии дорога не соответствовала безопасности движения, потому решено было провести здесь капремонт.

Его общая площадь составит 5,7 тысяч «квадратов». На 1-й Малиновой улице будет уложен новый асфальт, установлены бортовые камни, отремонтируют тротуары, примыкания, обустроят пешеходные переходы и уложат искусственные дорожные неровности.

Всего в поселках Спутник и Авиатор за сезон отремонтируют пять участков дорог – это улицы Малиновая, Малиновая 1-я, Авиаторов, Смородиновая и Смоленская. Общая стоимость работ – 34,7 млн рублей.

ТОЛК