Горняк22: Гуф и Айза расстались, не успев сойтись: почему это все обсуждают и кто виноват

Айза Долматова Фото: instagram.com/aizalovesam/

21 июня Айза рассказала журналистам о своем воссоединении с бывшим мужем Гуфом. А уже вечером пара «рассталась», потому что появились доказательства измены Гуфа

Гуф и Айза сошлись…

В проекте «Исповедь» на платформе Premier 36-летняя Айза призналась, что снова состоит в отношениях с бывшим мужем Гуфом, с которым у нее общий ребенок.

«Я снова жена Гуфа. Ну еще не жена — баба Гуфа. Это так забавно — целоваться с мужчиной, с которым ты делал это в последний раз десять лет назад», – цитирует StarHit.

При это Айза резко «прошлась» по бывшей девушке Гуфа Юле Королевой.

«Она глупая, пустая и поверхностная <…> Не знаю, что у них было, но Леша — мой», – заявила она.

Кроме того, Айза выкладывала в Instagram фото с интригующими подписями.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от A I Z A D O L M A T O V A (@aizalovesam)

…и снова расстались

Откровения Айзы о близости с Гуфом удивили Юлю Королеву. Она нелестно прокомментировала «Исповедь». А потом в сториз сестры Долматова появилось видео, где Гуф целует и обнимает Юлю, рассказывает «Радио КП».

«Я вам не врала! Это просто худшее, что могло произойти. Я в шоке, что такое случилось. А самый прикол во всем этом знаете, какой? То, что Алеша обманул всех своих баб!» – написала Айза в соцсетях.

Отношения Айзы и Гуфа

Айза и Алексей Долматов (Гуф) были женаты шесть лет. У них было много ссор, конфликтов и расставаний, но пара воссоединялась. Окончательно Айза и Гуф расстались в 2014 году, а их отношения все равно были нестабильными, пишет StarHit.

Отношения Гуфа и Юли Королевой

В 2020 году стало известно, что Гуф встречается с 25-летней моделью Юлией Королевой. Последние совместные фото с Гуфом в блоге Королевой были опубликованы в конце апреля 2021 года, уточняет Spletnik.

ТОЛК