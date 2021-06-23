Горняк22: 109 больных ковидом выявили на Алтае за сутки, умерли 11 зараженных

Коронавирус. Таблетки. Лечение Фото: pexels.com

Ковидные госпитали Алтайском крае продолжают заполняться больными инфекцией. Минздрав снова разворачивает дополнительные места

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 109 случаев заражения коронавирусом, при этом выздоровел всего один человек. Всего на 22 июня подтвердили 53 169 случаев инфицирования, в том числе заболели 3 585 детей до 17 лет, сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус в Алтайском крае 22 июня

11 человек с коронавирусом умерли за эти сутки в Алтайском крае, восемь – от инфекции. Общее число летальных исходов в регионе с начала пандемии – 3 366 (все взрослые).

276 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 111 из их числа подключены к аппаратам ИВЛ.

Один житель Алтайского края выздоровел за сутки. Всего переболели с начала пандемии 47 143 человек.

1 020 человек с подтвержденным коронавирусом находятся в ковидных госпиталях. 246 пациентов лежат в госпиталях с вирусной пневмонией и неподтвержденным COVID-19. А 202 больных лечат пневмонию дома.

1 812 коек для ковидных больных подготовлены в крае (подключены к кислороду 1 670, с ИВЛ – 189). Свободными на сегодняшний день остаются 546 мест.

3 002 теста сделали за минувшие сутки в Алтайском крае.

Прививаются в крае сейчас 293,2 тысячи человек.

Больше всего в Алтайском крае заболевших в Барнауле (19 029), Бийске (4 524) и Рубцовске (3 748).

Новые случаи за сутки

Барнаул – 59,

Заринск и Смоленский район – по 6,

Камень-на-Оби, Волчихинский район – по 5,

Белокуриха, Ребрихинский и Топчихинский районы – по 4,

Яровое, Алтайский, Павловский, Советский, Угловский и Шелаболихинский районы – по 2,

Алейск, Алейский, Калманский и Мамонтовский районы – по 1.

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