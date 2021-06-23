Горняк22: Минута молчания и «Лучи Победы» пройдут 22 июня в Алтайском крае

Мемориал Славы в Барнауле Фото: Виталий Барабаш

22 июня страна отмечает День памяти и скорби — ровно 80 лет назад на СССР напали немецкие войска, развязав четырехлетнюю войну

Всероссийская минута молчания пройдет 22 июня, в День памяти и скорби, по всей России в одно время – в Алтайском крае в 16 часов 15 минут, сообщает пресс-центр городской мэрии. Ее традиционно проводят каждый год в память о жертвах Великой Отечественной войны, прошедшей в 1941-1945 годы.

Также в течение дня на Мемориале Славы в Барнауле будут проходить памятные мероприятия, возложение цветов.

А в 23.30 Барнаул присоединится к Всероссийской акции памяти «Лучи Победы» – в это время с лестницы Нагорного парка в память о жертвах войны ночное небо над городом осветят мощные прожекторы.

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