Горняк22: Кто такая Зарема Салихова, почему ругает Черчесова и при чем тут эскорт

Зарема Салихова и Леонид Федун Фото: Скриншот из соцсети instagram.com/koren_sporta/

Зарема Салихова – одна из самых обсуждаемых персон в спорте в последние месяцы. Она критикует тренеров «Спартака», Черчесова, российский футбол в целом и пытается что-то менять

Зарема Салихова – гражданская жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, вице-президента «Лукойла». Она вошла в совет директоров клуба, потом резко вышла оттуда из-за несогласия с назначением тренера и теперь критикует руководство красно-белых в Telegram, – рассказывает Газета.ru.

«Пришла на три недели, вывела «Спартак» в Лигу чемпионов и ушла», – писал sportsru в Instagram.

Теперь Салихова подкинула новое «полено» в медиакостер. Она дала большое интервью Ксении Собчак.

«У нашей сборной на чемпионате Европы нет шансов. Черчесов мне не нравится как тренер», – цитирует Салихову sportbox.ru.

Салихова опровергла информацию о том, что в прошлом работала в эскорте. Рассказала Ксении Собчак, что один-единственный раз снялась для Playboy из-за обиды на мужа, который хвастался своей бывшей женой на страницах этого журнала.

У Заремы Салиховой и Леонида Федуна четверо детей, которые носят фамилию отца. Однако пара свои отношения официально не оформила.

«Он мне сказал: «Хочешь свадьбу – сделай сиськи». Я сказала: «Нет», – рассказала Салихова.

Ранее футбольный клуб «Спартак» заявил о готовности содействовать скорейшему выздоровлению певицы МакSим, которая находится в искусственной коме и подключена к аппарату ИВЛ.

ТОЛК