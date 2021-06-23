Горняк22: Трое выпускников Барнаула набрали 99 баллов ЕГЭ по профильной математике

Школа Фото: pixabay.com

В нынешнем году этот предмет, который не является обязательным для получения аттестата, выбрали более 1,7 тысяч будущих абитуриентов

Три барнаульских выпускника набрали максимальные баллы на ЕГЭ по математике профильного уровня. Об этом сообщает пресс-центр администрации города.

Уточняется, что школьники получили 99 баллов, что является максимумом по этому предмету, который делают по выбору и он не обязателен для подтверждения аттестата.

Всего участниками экзамена стали 1738 человек.

Ранее стало известно, что ЕГЭ по русскому языку на заветные сто баллов сдали почти 30 выпускников Алтайского края.

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