Горняк22: В Москве запретили входить в кафе непривитым посетителям

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Мера не коснется тех, кто переболел инфекцией в течение последних шести месяцев, а также тех, у кого есть справка об антителах, действительная три дня

Мэр Москвы Сергей Собянин ввел запрет на посещение ресторанов и кафе непривитым от COVID-19 людям и тем, у кого нет антител к инфекции. Об этом градоначальник написал в личном блоге.

Мера вводится с 28 июня и не коснется тех, кто переболел инфекцией в течение последних шести месяцев, а также тех, у кого есть справка об антителах, действительная три дня

Кроме того, с 22 июня столице временно запрещаются концертные, зрелищные и спортивные мероприятия.

Ранее «Толк» сообщал о том, кто из российских регионов вводит обязательную вакцинацию от коронавируса.

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