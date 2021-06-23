Горняк22: Две улицы в алтайском селе отрезаны из-за разрушившегося моста

В селе Сорочий лог две улицы, на которых поживает 100 человек, уже три дня отрезаны от мира. Обвалился мост, построенный в 2004 году хозспособом.

21 июня в редакцию «Алтайской правды» обратился Юрий Рябов, житель села Сорочий лог на улице Полевой.

— Две улицы находятся поодаль от села. Можно выбраться только через мост. И вот теперь на нашу улицу и улицу Чермшанка проезда нет. Можно на тракторе проехать по нижней дороге или на «выдовой» машине, но такие есть не у всех. Нижнюю дорогу сильно размывают дожди и ручей, — рассказал Юрий Яковлевич. – Говорят, этот мост ничейный. Кто теперь его будет делать? Глава сельсовета сейчас пытается это выяснить. А пока в магазин в центр села за три километра народ ходит в основном пешком через проблемный мостик.

Глава сельсовета Владимир Иванов пояснил, что мост этот сделали почти 20 лет тому назад сами селяне, чтобы легче было выезжать из села. До этого была только полевая дорога, раскисающая от дождя и ручья, примыкающего к ней.

— В реестре нигде этого моста нет. Когда еще был совхоз, его построили хозспособом. Он был деревянный, когда пришел в негодность, люди своими силами положили железнодорожную платформу. На учет его никто не ставил, потому ничейный. А на то, чего на бумаге не значится, денег вряд ли выделят. Не знаю, что с ним делать. Сейчас ждем специалистов, чтобы проконсультировали, как быть с этим мостом. Если что случится, мне отвечать. Районная администрация согласилась нам помочь, хлопотать за нас в крае, чтобы отремонтировать мост. Нижнюю дорогу делать не вариант, там ручей все размоет. Но это в перспективе. А сейчас будем договариваться, чтобы нам щебенку из района привезли, — сказал Владимир Николаевич.

Будем надеяться, что жителям Сорочьего Лога в ближайшее время помогут, и они снова начнут выезжать по своим делам из села.

Первомайский район

Алтайская правда