Горняк22: Как получить единовременную выплату 10 000 рублей к началу учебного года?

Фото Олег БОГДАНОВ

Кому положена единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей и как ее получить? Ее могут получить родители с детьми, которым исполнилось 6 лет до 1 сентября 2021 года и еще нет 18-ти. На каждого ребенка.

Под действие анонсированной президентом страны Владимиром Путиным меры поддержки также попадают инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, которые продолжают обучаться по общеобразовательным программам.

Для получения выплаты надо с 15 июля по 1 ноября 2021 года заполнить заявление в Пенсионном фонде России, либо оформить его на сайте госуслуг (Gosuslugi.ru).

При личном обращении собой необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Если вы являетесь попечителем, то также приносите с собой документ о том, что являетесь законным представителем ребенка.

Заявление будет рассмотрено в течение 5 рабочих дней со дня регистрации. При положительном рассмотрении ПРФ перечислит выплату в срок, не превышающий 3 рабочих дней, на ваш счет.

Почему вам могут отказать в получении выплаты:

несоответствие возраста ребенка;

отсутствие гражданства РФ;

если вы лишены родительских прав;

предоставление недостоверных сведений;

единовременная выплата уже оформлена другим родителем.

Алтайская правда