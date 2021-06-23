Горняк22: Всего 8 районов в Алтайском крае свободны от лейкоза

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Начальник Управления ветеринарии Алтайского края Владимир Самодуров настоятельно порекомендовал жителям, имеющим частные подворья, кипятить молоко, если их животное больно лейкозом.

Лейкоз

По словам руководителя краевого ведомства, в крае 123 неблагополучных пункта по лейкозу и всего 8 чистых от этого инфекционного заболевания КРС районов. Зараженные животные не лечатся, поэтому их отправляют на убой. Исследования на лейкоз в фермерских хозяйствах ветврачи проводят два раза в год, весной и осенью. Сейчас в фермерских хозяйствах около 30 животных – носителей вируса. Они будут отправлены на промзабой в течение 30 дней.

Частники должны при обнаружении признаков заболевания самостоятельно обратиться на ветстанцию, чтобы животному провели исследование. Если выявится, что оно больно, его запретят выгонять в общее стадо или на свободный выпас, чтобы вирус не распространился дальше. Его нужно содержать дома до момента отправки на забой.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, молоко с частных подворий продолжают принимать на перерабатывающие предприятия без ограничений, в том числе и из неблагополучных пунктов. У людей возникают вопросы, насколько безопасно это молоко от переработчиков.

Владимир Самодуров заверил, что такое молоко безопасно, так как на заводах его пастеризуют, а это убивает вирус.

А вот с молоком, которое вы собираетесь пить прямо «от коровки», нужно проявлять осторожность. Если животное является носителем вирусного заболевания, то молоко перед употреблением следует прокипятить, и будете здоровы.

Спикер пресс-конференции также добавил, что, если на подворье находится больное животное, сообщить об этом можно в Управление ветеринарии Алтайского края.

Падёж скота

В марте этого года в одном из хозяйств Завьяловского района произошел падеж крупного рогатого скота. Погибло 70 животных. Фермер сразу не произвел утилизацию трупов животных. Специалисты краевого управления ветеринарии выезжали на место, чтобы зафиксировать факт падежа, были проведены все исследования на наиболее опасные инфекции. Россельхознадзор организовал внеплановую проверку хозяйства, а также провел дезинфекцию мест нахождения трупов животных.

Всем известно, что разработана вакцина для животных от коронавируса. В Алтайский край она пока не поступила, так как на его территории не выявлено животных, заразившихся опасной инфекцией. По словам Владимира Самодурова, проведены профилактические исследования животных в Барнаульском зоопарке и ряде других объектов, пока ничего не обнаружено.

Но если возникнет необходимость, вакцину закупят и провакцинируют ближайших контактеров с людьми – кошек, собак и т. д.

Бешенство и ящур

Начальник ветуправления охарактеризовал ситуацию по заболеванию бешенством у животных как контролируемую, если учесть, что в 2001 году в крае зафиксировано 10 неблагополучных пунктов, а в последние годы – 3–4 пункта. Тем не менее в районах, где была обнаружена когда-либо вспышка бешенства, проводят профилактическую вакцинацию животных.

Носители заболевания – лисы, волки, барсуки. В прошлом году вакцинацию провели в половине районов, в этом году обещают выполнить на территории всего края.

Двенадцать районов края граничат с Республикой Казахстан, поэтому в них традиционно проводится вакцинация животных от ящура. В прошлом году привито более 500 тысяч парнокопытных.

Остальная территория свободна от вакцинации. Сейчас Алтайскому краю присвоен статус «благополучный без вакцинации до следующего решения Международного эпизоотического бюро», которое МЭБ принимает дважды в год.

Кадры

Разумеется, обеспечивают благополучную ситуацию по инфекционным заболеваниям ветврачи. Их в крае более 1300. Дефицит составляет 32 человека. Отсутствие нормальных зарплат ветеринарное начальство пробует компенсировать целевыми направлениями для студентов аграрного вуза, субсидиями на строительство жилья специалистам и популяризацией профессии путем проведения конкурса «Лучший по профессии». Статистика говорит о невысокой эффективности этих мер. С 2018 года из рядов ветеринарных служб уволилось 300 человек, устроилось – 280, из них 55 целевиков.

Алтайская правда