Горняк22: «Это поле мне теперь снится…» Уроженка Барнаула рассказала о роковом 1943-м

Автор рассказа, уроженка Барнаула, уже публиковалась в нашей газете. Тогда она делилась впечатлениями о путешествии к далеким камчатским вулканам. В этот раз ее путешествие оказалось еще дальше – в роковой 1943-й…

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Передача информации – дело не простое. С одной стороны, ее надо передать, а с другой – принять. Но когда случается это самое «вдруг», когда возникает контакт между людьми, то опыт одного человека соотносится с опытом другого. Возникает сопричастность, со-причастность.

Многие из наших современников не могут почувствовать эту сопричастность со своими близкими, воевавшими и не пришедшими с войны. «Бессмертный полк» – попытка восстановить связь с нашими предками. Но это дело – общее для всех. А чтобы каждому идущему в этом полку ощутить связь времен, нужно пройти какой-то отдельный, свой путь. Для меня это было так…

«Это наши родные»

Дед мой, Павел Александрович Говорский, был призван в РККА в 1942 году. После учебки в Красноярском крае младший лейтенант попал в сибирскую 219-ю дивизию, в 727-й стрелковый полк, державший оборону в районе деревень Щучье – Переезжее Воронежской области на берегу Дона. Боевая задача была не допустить фашистов к Сталинграду и не дать замкнуть кольцо. Несколько месяцев шли оборонительные бои…

14 января 1943 года командованием был дан приказ перейти в наступление. Силы противника значительно превосходили силы наших воинов. В районе Щученского плацдарма перепад высот: на высоком берегу Дона располагались части противника (на этом участке фронта – в основном из венгров), а на другом берегу, ниже – наши части. Зима, холод – и шквальный огонь со стороны мадьяров… И под этим огнем нужно было атаковать противника. В наступлении погибли тысячи наших солдат. В Щученском музее сейчас можно увидеть фотографию поля боя: оно все усеяно телами убитых… Это поле мне теперь снится. Где-то на нем лежит мой дед.

Наверное, можно сказать, что нашей семье повезло. Тело Павла Говорского нашли после освобождения территории, как только стал стаивать снег. Его опознали по медальону, а в сапоге нашли неотправленное прощальное письмо, адресованное жене. Похоронили деда в братской могиле в селе Щучьем. В этом году я ездила к нему…

Оказывается, война ближе, чем можно предположить. Директор Щученского музея Николай Сафронов рассказал: «Воины-сибиряки спасли моих будущих родителей – отцу тогда было шесть лет, а маме два года. Солдаты брали детей на руки, переправляли на другой берег Дона. В ходе боев Щучье было фактически уничтожено, деревню сровняли с землей… Потомки тех воинов каждый год приезжают сюда поклониться памяти павших. Все они – наши родные».

И это действительно так. Увы, мы сейчас привыкли к разобщенности, ничего хорошего не ожидая от общения друг с другом. На Дону же мы встретили по-настоящему открытых, светлых людей. И это не просто слова. Нас встречали как близких родственников, предлагали кров, делали подарки… Это дорогого стоит!

Он не умел воевать…

Поля, где происходили сражения, решено было не засеивать… Стоя на высоком берегу Дона рядом со старыми окопами, ощущая дурманящие запахи степного чабреца и шалфея, я вдруг представила своего деда.

Ему было 34. Сугубо штатский, руководитель отдела банка, экономист – очки, тихий интеллигентный голос, спокойная, размеренная жизнь обычного советского служащего. В 1940-м родился единственный сын, мой будущий отец…

Мой дед не умел воевать. Ему предложили место экономиста на железной дороге – броня была бы обеспечена. Но он пошел защищать Родину, жену, сына, ту жизнь, которую любил.

219-я дивизия, в которую он попал, была переброшена на Щученский плацдарм с Дальнего Востока. Дивизия раньше участвовала в боях на Халхин-Голе, озере Хасан, бойцы были обстреляны, хорошо одеты. Наверное, Павлу Говорскому было непросто командовать опытными солдатами. Но в атаку он поднялся первым – за ним должен был пойти взвод. И первая пуля была его…

Там на Дону дед смотрел на меня, и я видела его. Я ощутила ту самую сопричастность… Между современным сегодняшним шоссе и полем боя прошел трактор и вспахал узкую полоску земли, я нагнулась и подняла ржавые гильзы времен Великой Отечественной.

А атака та, в первый день которой погиб Павел Говорский, продолжалась до 18 января – врага гнали, не останавливаясь. И это была победа, но мой дед этого уже не узнал.

Ирина Говорская (Шинкаренко).

Алтайская правда