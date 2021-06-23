Горняк22: Что нельзя делать в Тимофеев день 23 июня

23 июня в народном календаре носит название Тимофеев день, Тимофей знаменный, Тимофеевы знамения, или День призраков. С ним связано немало поверий и примет. А вот православная церковь чтит в этот день двух священномучеников с именем Тимофей.

По народному поверью, в этот день Тимофей распускает всяких призраков, которые беспокоят людей. Потому прозвали святого в народе «знаменным», а 23 июня называли «днем призраков».

Этот день на Руси не любили и боялись. Считалось, что все, что приходило в этот день, было от лукавого. Особенно так говорили про знамения: «Тимофеевские знамения не только грозой грозят!».

Если люди видели ратника на небе – быть войне, если мыши вольно бегают и не боятся людей — к голоду. Также в этот день опасались черных воронов – если стаи в небе – быть эпидемии.

По приметам в этот день нельзя было выносить мусор из избы. В противном случае, если ветер унесет его к соседям, то будет много ссор. Еще в Тимофеев день мамы тщательно следили за детьми: оставит ребенок ложку открытой – не будет хорошего урожая.

Алтайская правда