Горняк22: Минздрав Алтая: в пик пандемии больным не отказывали в госпитализации

Скорая помощь Фото: Анна Меньшикова

Чиновница минздрава Алтая назвала неправдой тот факт, что осенью 2020 года пациенты с коронавирусом не могли добиться госпитализации

Представитель алтайского минздрава Жанна Вахлова заявила, что в пик заболеваемости COVID-19 осенью 2020 года никому из «тяжелых» пациентов не отказали в госпитализации. Во время пресс-конференции 21 июня, комментируя замечание «Толка» о том, что больным не хватало мест в ковидных госпиталях, чиновница «отрезала», что это «неправда на самом деле».

«Не надо говорить, что у нас не было мест в госпиталях. Были три пиковых дня. Чтобы отказывали – такого не было, я бы такое не стала озвучивать», – заявила Вахлова.

28 октября, 7:27

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На 27 октября в крае было развернуто 5 438 коек, из которых 777 мест свободны. Где именно они находятся и сколько приходится на Барнаул, неизвестно

По ее словам, было всего три пиковых дня – 28, 29 и 30 октября, – когда приходилось в ручном режиме взаимодействовать между госпиталями и распределять пациентов.

«Есть такое понятие – «экстренная помощь». Это жизнеугрожающее состояние. Пациенту, когда он нуждается в такой помощи, отказать никто не может. Дополнительные были койки, ожидание в приемном покое с кислородоконцентраторами, но такого, чтобы отказали в помощи – таких ситуаций в принципе не было», – заявила представительница минздрава края.

При этом министр здравоохранения региона Дмитрий Попов в интервью «Толку» в ноябре 2020 года признал, что загруженность коечного фонда для коронавирусных больных в Барнауле доходила до 99% при огромном спросе.

«Толку» известны случаи, когда возрастным пациентам с температурой 40,2 градуса и сатурацией 84% (при COVID-19 вызывать врача рекомендуют, когда сатурация снижается до 94%, – прим. ред.), отказывали в госпитализации.

Жительница Барнаула Олеся В. рассказала «Толку», что ее мама заболела в октябре 2020 года. Женщину с температурой под 40, тяжелой одышкой и сатурацией 84% «скорая» не забирала в госпиталь.

«В первый раз в «скорой» сказали, что это, скорее всего, ОРВИ. Второй раз фельдшер понимал, что перед ним тяжелый пациент, но прямо сказал, что в госпиталях не хватает мест и нас, скорее всего, там не примут, посочувствовал и уехал. В третий раз все-таки маму забрали, привезли в госпиталь, развернутый в корпусе на улице Бехтерева. Однако там нас не приняли, сказав, что нет мест», – рассказывает девушка. В итоге ее маму госпитализировали, но позже.

Что касается прогнозов на «третью волну» пандемии, которую прогнозируют в крае, то чиновница от здравоохранения заверила, что они сделали выводы. Провели ревизию госпиталей, ревизию кислорода, усилили реанимационные отделения, увеличили пул оборудования.

«У нас есть этапный план развертывания госпиталей. В зависимости от эпидемиологической ситуации, от потребностей мы будем поэтапно их вводить. На сегодня все готовы. Есть резерв, кадры сформированы.

Скорая помощь Фото: Анна Меньшикова

В случае необходимости, заверила Вахлова, они смогут быстро развернуть госпитали:

«Надеемся, что ситуация, которую мы пережили в октябре-декабре 2020 года, не повторится. Все-таки уже часть населения привита, сформирована какая-то иммунная прослойка за счет этого контингента и за счет тех, кто уже переболел, их тоже можно зачислять».

Она также добавила, что есть надежда, что такой ситуации, которая была в 2020 году, не повторится, но это не значит, что власти «должны расслабиться и ничего не делать», резюмировала чиновница.

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