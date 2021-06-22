Горняк22: Представитель МакSим сообщил о состоянии певицы, находящейся в коме

Певица Макsим Фото: instagram.com/maksimartist/

Певица МакSим находится в медикаментозной коме. Врачи поддерживают это состояние и снижают процент поражения легких певицы

Состояние певицы МакSим (Марины Максимовой), которую врачи ввели в состояние искусственной комы и подключили к ИВЛ, пока не меняется ни в худшую, ни в лучшую сторону. Об этом «Звезде» рассказал PR-менеджер певицы Яна Богушевская.

«Ее оснащают кислородом на данный момент. Снижают процент поражения. Легкие промывают», – сказала представитель певицы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Марина Максимова (@maksimartist)

Ранее стало известно, что певица МакSим попала в реанимацию с пневмонией. У певицы все симптомы коронавируса, однако ПЦР-тест показал отрицательный результат. У МакSим поражено 40% легких.

Футбольный клуб «Спартак» заявил о готовности содействовать скорейшему выздоровлению певицы МакSим, – сообщает «Спорт-Экспресс». Не только футболисты, но и фанаты поддерживают певицу, которая тесно связана с футболом. Ее хит «Знаешь ли ты» стала одной из знаковых в репертуаре болельщиков, – пишет Sport24.

Время, когда не существовало слова «ограничения» и мы все наслаждались футбольным праздником на улицах наших городов. МакSим, выздоравливай! Ещё споём вместе ️ pic.twitter.com/GvCNGXzZVE — Сборная России (@TeamRussia) June 19, 2021

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