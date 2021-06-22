ГОРНЯК22 22.06.2021
Общество

Горняк22: 100 случаев коронавируса выявили в Алтайском крае за сутки на 21 июня

Горняк22
11 часов Ago

Коронавирус Фото: pixabay.com

Шесть пациентов с коронавирусом умерли за эти сутки (четверо – от инфекции). С начала пандемии в крае скончались 3 355 человек (именно от коронавирусной инфекции – 2 390), все взрослые

В Алтайском крае за прошедшие сутки коронавирус подтвердили у 100 человек. Общее число заболевших на 21 июня – 53 060 человек, в том числе заразился 3 581 ребенок до 17 лет, – сообщает краевой оперштаб.

Коронавирус в Алтайском крае на 21 июня

  • 274 тяжелобольных пациента проходят лечение в ковидных госпиталях. При этом 114 человек находятся на аппаратах ИВЛ.

  • 1 023 человека лежат в госпиталях с коронавирусом, еще 225 пациентов лечатся там с вирусными пневмониями и неподтвержденным ковидом. Также 202 пациента лечатся дома с пневмониями.
  • 1 432 койки для ковидных больных развернуты сейчас в крае. Свободными из них остаются 184 койки.
  • За прошедшие сутки в Алтайском крае сделали 1 499 тестов на коронавирус.
  • 583 случая заболевания ковидом в регионе – из разряда завозных (228 – из-за границы); 32 600 случаев – это результат контактов с ранее заболевшими людьми.
  • 289 900 человек сейчас прививаются в крае.

Новые случаи за сутки

Барнаул – 56,
Бийск – 12,
Немецкий национальный район – 6,
Бийский район – 4,
Алейск, Славгород, Кулундинский и Топчихинский районы – по 3,
Павловский, Первомайский и Усть-Пристанский районы – по 2,
Алейский, Благовещенский, Михайловский и Усть-Калманский районы – по 1.

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