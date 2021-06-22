ГОРНЯК22 22.06.2021
Общество

Горняк22: Какие приметы и ритуалы работают в День летнего солнцестояния 2021

Горняк22
11 часов Ago

Закат. Солнце. Дерево Фото: Pixabay

В 2021 году самый длинный световой день в году – День летнего солнцестояния – 21 июня. Астрологи и экстрасенсы считают, что в этот день можно привлечь в жизнь удачу и процветание

День летнего солнцестояния (Солнцеворот) был важным праздником в славянской культуре, подходящим для ритуалов, заговоров и магических перемен, – пишет Dailyhoro.

Приметы и ритуалы на День летнего солнцестояния

  • 21 июня необходимо верить в чудеса, стремиться к добрым переменам и настраиваться на позитивный лад.
  • Если в День солнцестояния разразилась гроза, нужно бросить горсть пшена за порог, чтобы не потерять урожай.
  • На каждую звезду, появившуюся на небе в эту ночь, можно загадать по желанию.
  • Если перелезть через 12 заборов 21 июня, можно исполнить свое заветное желание.
  • Если в День летнего солнцестояния прыгнуть через костер, это позволит избавиться от негатива и очистить энергетику. Перед прыжком в костер подкидывают 12 собранных заранее целебных цветов.

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