Горняк22: В Алтайском крае с вечера 21 июня ожидаются ливни и шквалистый ветер
Капли. Дождь. Стекло Фото: Free-Photos с сайта Pixabay
Синоптики предупреждают о шквалистом ветре и сильных дождях, которые в ближайшие часы накроют регион. В целом дожди в крае продлятся около недели
В Алтайском крае непогода усилится во второй половине дня 21 июня и ночью 22 июня. Об этом сообщает региональный ЦГМС.
В это время ожидаются дожди, местами сильные ливневые дожди с грозами, местами выпадет град, ветер усилится до 17-22 м/с. При грозах шквалы ветра достигнут 27 м/с.
В ночь на 22 июня по краю ожидается +7…+12 градусов, днем +15…+20, в Барнауле – около +16 градусов.