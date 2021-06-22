Горняк22: В Алтайском крае с вечера 21 июня ожидаются ливни и шквалистый ветер

Капли. Дождь. Стекло Фото: Free-Photos с сайта Pixabay

Синоптики предупреждают о шквалистом ветре и сильных дождях, которые в ближайшие часы накроют регион. В целом дожди в крае продлятся около недели

В Алтайском крае непогода усилится во второй половине дня 21 июня и ночью 22 июня. Об этом сообщает региональный ЦГМС.

В это время ожидаются дожди, местами сильные ливневые дожди с грозами, местами выпадет град, ветер усилится до 17-22 м/с. При грозах шквалы ветра достигнут 27 м/с.

В ночь на 22 июня по краю ожидается +7…+12 градусов, днем +15…+20, в Барнауле – около +16 градусов.

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