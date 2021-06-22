Горняк22: В Алтайском крае приют для стариков «взял в заложники» постояльцев

Пожилая женщина Фото: канал "Толк"

На момент проверки в нем находились 70 человек, в том числе люди с психическими отклонениями. Часть из них попросили переселить их

Руководство скандального частного приюта для престарелых «Александра» в алтайском селе Николаевка (Локтевский район) отказывается отпустить постояльцев в государственный интернат. Об этом сообщает ИА «Банкфакс».

7 июня органы соцзащиты с представителями прокуратуры, Роспотребнадзора и медиками выезжали в организацию, где ранее выявили нарушения санитарно-эпидемиологических и санитарно-гигиенических норм. В это время в приюте находились 70 престарелых постояльцев и инвалидов, большинство из которых – с психическими отклонениями.

Как сообщили в минсоцзащиты, девять человек выразили желание покинуть стены «Александры», однако руководство приюта неохотно идет на контакт и даже препятствует переезду граждан.

Ранее этот приют уже не раз оказывался в центре громких скандалов – в 2020-2021 годах на его работу периодически поступали жалобы, в основном от родственников проживающих в нем из-за ненадлежащего отношения к постояльцам, после чего учреждение даже сменило местоположение, – отмечает ресурс.

Между тем закрыть частную организацию без решения суда краевые власти не могут. Сейчас информацию о приюте направили в адрес прокуратуры, полиции, МЧС и Роспотребнадзора.

Ранее «Толк» сообщал о том, что в Алтайском крае в СИЗО отправили владельцев частного пансионата для престарелых.

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