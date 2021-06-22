Горняк22: После отмены разрешения стройки на Гущина 150/18 вновь заметили активность

Строительная площадка на Гущина Фото: "Барнаул 22"/"ВКонтакте"

Жильцы соседних домов, которые с апреля протестуют против новостройки, вызвали на место наряд ППС, после чего видимая деятельность на участке прекратилась

Жители улицы Гущина в Барнауле рассказали, что вновь заметили активность на стройплощадке скандальной новостройки, разрешение на которую власти города отозвали буквально на днях. Об этом сообщает паблик «Барнаул 22″/»ВКонтакте».

«Работы на участке продолжаются, рабочие устанавливают ворота», – говорится в публикации.

По всей видимости, жильцы соседних домов вызвали на место полицию, после чего видимая деятельность на участке прекратилась.

10-этажный дом, который планировала построить компания «Регионстрой», должен был расположиться между двумя другими – на Гущина, 150/ и 150/4. Новое здание встало бы очень плотно к ним, что вызвало протест у жителей. Они выходи на митинги, жаловались во все инстанции и даже забрасывали строителей яйцами.

В итоге 17 июня стало известно, что администрация Барнаула отменила приказ комитета по строительству, архитектуре и развитию города о выдаче разрешения на строительства высотки из-за выявленных ранее нарушений.

ТОЛК