Горняк22: Ливневые дожди с грозами и градом пройдут 22 июня в Алтайском крае

Дождь. Погода. Лето Фото: pixabay.com

Прохладная и дождливая погода сохранится в регионе на ближайшую неделю. Местами непогода будет сопровождаться грозами и градом

Днем 22 июня в Алтайском крае температура воздуха составит +15…+20 градусов. Пройдут дожди, местами сильные ливневые дожди, возможны грозы и град. Ветер подует юго-западный, со скоростью 7-12 м/с, местами с порывами до 15-20 м/с, – сообщает ЦГМС региона.

В Барнауле во вторник +15…+17 градусов. Также пройдет дождь, временами сильный, возможна гроза. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

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