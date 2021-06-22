Горняк22: Народные приметы 22 июня. Какое хорошее дело нужно сделать

Земляника Фото: 7dach.ru

22 июня в народном календаре называлось Кирилловым или Кириллиным. Еще одно название – Солноворот, связанно с самым длинным световым днем в году

Кириллов день

Славяне верили, что солнце отдает силу почве, чтобы она легче взрастила урожай.

«У Кирилла – от земли сила», – приговаривали люди.

Чтобы солнце не перестаралось и не сожгло землю, крестьяне проводили задабривающие ритуалы.

Что нужно сделать в Кириллов день?

Убить комара – хорошая примета.

«Убьешь комара, когда день прибывает, — полное сито комаров уродится. Убьешь его, когда день начнет убывать, — полное сито комаров будет убито», – цитирует feast-guide.com.

А что нельзя?

По народным поверьям, 22 июня необходимо воздержаться от работы с растениями. Ни посадкам, ни пересадкам день не благоволит.

Приметы на погоду и урожай

Предки говорили: в Кириллов день заканчивается весна, начинается лето.

Если рожь цветет, нужно начинать косить траву и сушить сено.

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