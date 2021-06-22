ГОРНЯК22 22.06.2021
Общество

Горняк22: Льготную стерилизацию прошли 500 собак и кошек в Барнауле

Горняк22
11 часов Ago

Пункт стерилизации при барнаульском приюте «Ласка» в этом году принял пятисотого «пациента». Именно столько собак и кошек поучаствовали в программе льготной стерилизации «Только желанные щенки».

Пункт был открыт в 2020-м на средства Президентского гранта в здании, предоставленном барнаульской мэрией. Когда грант закончился, пункт стал льготным – операции здесь проводятся лишь за компенсацию расходных материалов.

Всего за минувший год стерилизовали более 1200 животных, в этом – еще 500. Осложнениями закончились лишь 12 операций (0,7% от общего количества), все остальные прошли успешно.

Для того, чтобы наглядно показать, как и для чего работает Пункт, в приюте сняли специальный ролик.

Фото: Софья Куликова

Барнаул 

Алтайская правда

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