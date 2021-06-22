Горняк22: Вопросы пенсионного обеспечения стали темой прямой линии ПФР в Алтайском крае

Отделение Пенсионного фонда РФ по Алтайскому краю проводит 23 июня прямую линию по актуальным вопросам назначения и выплаты пенсий.

Консультировать будут начальник отдела организации назначения и перерасчета пенсий Валентина Натарова и заместитель начальника отдела организации назначения и перерасчета пенсий Ирина Вебер. Звонить нужно по телефону (3852) 399–800 с 10 до 11 часов.

Обратившиеся получат разъяснения по любым вопросам пенсионного обеспечения, относящимся к компетенции ПФР. Например, это право на установление пенсии, выплаты и удержания из нее, выход на пенсию досрочно и прочее. Также можно задать вопросы о материнском капитале, назначении социальных выплат и так далее.

Напомним, с 2019 года изменен закон о пенсиях. Предусмотрено постепенное повышение пенсионного возраста, также законодательно закреплена новая категория граждан – «предпенсионеры». Кроме того, изменились и принципы назначения социальной доплаты к пенсии неработающих пенсионеров до величины прожиточного минимума в регионе.

Алтайская правда