Горняк22: Ровно в 4 часа. 22 июня – День памяти и скорби

22 июня отмечается День памяти и скорби. Это одна из самых печальных дат в истории нашей страны. Именно в этот день по радио впервые прозвучали слова: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами».

Ранним утром 22 июня 1941 года, ровно 80 лет назад, фашистская Германия без объявления войны совершила нападение на СССР. Удар был нанесен по военным и стратегическим объектам, а также городам. Так началась страшная война, которая продолжалась до 1945 года. В ней погибли миллионы людей.

В России на зданиях госучреждений приспускают флаги. Учреждениям культуры, телевидению и радиостанциям рекомендуют исключить развлекательные программы. Также проводят памятные мероприятия.

Поздним вечером накануне Дня памяти и скорби, 21 июня, на мемориале Славы в Барнауле зажгли сотни свечей в память героев. А сегодня здесь же состоится возложение цветов. Минутой молчания почтут память павших в годы Великой Отечественной войны.

Алтайская правда