Горняк22: Что ждет профессию контрактного управляющего в будущем

Работу контрактного управляющего отличает высокая степень ответственности и значительный объем профессиональных обязанностей: составление плана-графика закупок, внесение в ЕИС всех документов, правильное определение кода продукции по ОКПД2 и КТРУ, выбор поставщика и контакты с ним, заключение контракта на закупки, работа с исками и претензиями и многое другое.

Цель контрактного управляющего – не только проведение для своей организации закупок и привлечение услуг. Это еще и обязательное соблюдение законов РФ, Бюджетного кодекса, положений и нормативно-правовых актов – образование юриста способствует выполнению этого требования. Кроме того, все контракты должны быть заключены с наибольшей выгодой и экономией средств для предприятия, финансируемого из госбюджета. В этом случае специальность экономиста или финансиста помогает достичь цели с наилучшим эффектом.

Многие контрактные управляющие имеют юридическое или экономическое образование, но успешно работать с тендерами на госзакупки могут специалисты и других профилей.

Профессиональные качества – это очень важно, но основными для закупщика являются личные свойства характера – умение наладить деловые контакты, настоять на собственном мнении, гибко реагировать на изменившиеся обстоятельства. Постоянно меняющееся законодательство, в скором времени ожидаемая цифровизация и роботизация многих сфер деятельности могут изменить профессию контрактного закупщика. Однако, возможно, человека в этом деле, как и в банковской сфере, в будущем заменит робот.

Но до этого пока далеко. Сейчас на рынке труда профессия контрактного управляющего – одна из самых востребованных и высокооплачиваемых. Но у нас в стране нет специальных высших учебных заведений, где бы готовили специалистов по госзакупкам. Существуют лишь курсы по подготовке на базе высшего образования объемом 40 или 108 часов, а этого мало для качественной подготовки. На специалиста ложится большая ответственность – он производит траты из бюджета, за которые должен отчитаться. Созданная ЕИС дает возможность совершать закупки прозрачно и на основе доступной отчетности.

В ближайшем будущем нас ожидает цифровизация многих отраслей и видов деятельности. К специалисту по закупкам предъявляются самые высокие требования – от грамотного владения компьютером до профессионализма на грани нескольких специальностей. Помимо этого, психологическая устойчивость и энергичность, а также активность будут востребованы для представителей этой профессии и в будущем.

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Алтайская правда