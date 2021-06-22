Горняк22: Бухгалтерский и налоговый учет: доверяем сторонней организации

Важной составляющей деятельности любой компании является ведение бухгалтерских документов, составление соответствующих отчетов и их предоставление в налоговую инспекцию. И здесь требуются опыт и знания квалифицированных специалистов, хорошо осведомленных о действующих в стране нормах, требованиях. Не всегда имеет смысл нанимать штатного работника, которому положена немалая стабильная зарплата, требуется качественно оборудованное место в офисе. Нередко объемы операций небольшие или даже эпизодические. И здесь имеет смысл доверить ведение бухгалтерского и налогового учёта ООО сторонней организации, где присутствует профессиональный подход к любым вопросам, а оплата услуг идет исключительно по факту решенных задач и не более того. К тому же, это может стать отличным выходом из положения в случае различных форс-мажоров, например, когда штатный бухгалтер заболел или неожиданно уволился.

Получение интересующих услуг от сторонней организации возможно в день обращения. Необходимо просто связаться со специалистами, обозначить им свои проблемы. После обсуждения формата сотрудничества, проведения необходимых в конкретном случае консультаций определяется стоимость обслуживания. Затем назначаются непосредственно бухгалтер и бизнес-ассистент, развертывается программа 1С, выпускается электронная цифровая подпись и проводятся прочие необходимые операции. Если говорить непосредственно о ведении документов, то здесь все процедуры доступны онлайн. Клиент просто фотографирует бумаги, отправляет изображение посредством мобильного приложения. Бухгалтер вносит документ в систему электронной бухгалтерии и проводит с ним необходимые операции, например, в виде расчета налогов, заработной платы. Также профессионал готовит и сдает налоговую отчетность, проводит оптимальное в данном случае сопровождение при проверках. По ходу возникающих вопросов заказчик получает исчерпывающие консультации.

Стоимость услуг таких помощников складывается из нескольких составляющих. Так, на конечную цену влияют система налогообложения, количество видов разнонаправленной деятельности с разными системами налогообложения и расчетными счетами. Также важны количество сотрудников для расчетов зарплаты и сдачи отчетности, число операций по документообороту, особенности деятельности предприятия.

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Алтайская правда