Горняк22: В минобре Алтайского края рассказали, как пройдут выпускные вечера
Выпускники Фото: Министерство образования Алтайского края
По данным Министерства образования и науки Алтайского края, в этом году более 12 тысяч выпускников школ региона получат аттестаты об окончании школы
Как сообщает пресс-служба Министерства образования и науки региона, в школах мероприятия по вручению аттестатов состоятся, однако с соблюдением требований Роспотребнадзора.
По словам представителя минобра Натальи Полосиной, традиционного формата выпускных не будет.
Так, если мероприятие будет проводиться в закрытом помещении, то каждый класс (вместе с родителями) будет находиться отдельно. На открытом воздухе возможен сбор нескольких классов сразу.
Также родители могут принять решение провести выпускной в каком-либо культурно-развлекательном учреждении.