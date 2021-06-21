Горняк22: Синоптики Алтайского края продлили штормпрогноз на начало рабочей недели

Дождь. Вечерний город Фото: pixabay.com

Характер погоды останется неустойчивым и к началу новой недели – в понедельник в Алтайском крае ожидаются дожди и грозы, возможен град и порывистый ветер

Синоптики Алтайского ЦГМС передали очередное предупреждение – начало недели в регионе будет дождливым и холодным.

Днем в понедельник 21 июня и в первой половине ночи 22 июня в регионе ожидаются дожди, местами сильные дожди, грозы, местами возможен град.

Кроме того, синоптики предупреждают об усилении ветра в эти дни до 18-23 метров в секунду.

В понедельник в Алтайском крае от +16 до +21 градуса тепла. В Барнауле – от +17 до +19 градусов.

Спасатели региона предупреждают жителей при порывах ветра обходить рекламные щиты, не прятаться от ветра у стен домов, парковать машину вдали от деревьев, в квартирах и домах закрывать окна.

При грозе спасатели рекомендуют обязательно припарковаться, так как грозы с ливнем резко ухудшают видимость на трассе, а также ухудшается сцепление с дорожным полотном. Молнии могут ослепить водителя и стать причиной ДТП.

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