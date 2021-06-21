Горняк22: В двух городах Алтайского края создадут кадетские классы МЧС

Кадетские классы МЧС Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Учащиеся будут изучать основы безопасной жизнедеятельности, а также приобретут навыки служб спасения. Проект МЧС поддержали в минобре Алтайского края

В Славгороде и Бийске при содействии ГУ МЧС по Алтайскому краю создадут специализированные кадетские классы, сообщает пресс-служба ведомства.

В Славгороде он будет работать на базе Пригородной школы, в Бийске – на базе средней школы № 18.

Принимать детей в новые классы будут с начала нового учебного года. В ГУ МЧС считают, что данное направление будут развивать и дальше и прививать детям как основы ОБЖ, так и вовлекать их в общественно полезную деятельность.

Кроме того, рассматривается вопрос открытия таких спецклассов и в других муниципалитетах Алтайского края.

ТОЛК