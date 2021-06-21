Горняк22: Скончался легендарный тележурналист Анатолий Лысенко

Анатолий Лысенко Фото: t.me/Lshot

Известный тележурналист, стоявший у истоков российского телевидения, человек, придумавший программу «Взгляд», скончался на 84-м году жизни

Стало известно о смерти мэтра отечественной тележурналистики Анатолия Лысенко.

Пресс-служба ОТР сообщила, что Лысенко скончался от продолжительной болезни. Другие источники утверждают, что гендиректор ОТР перенес ковид и причиной смерти стал именно коронавирус.

Лысенко с 2012 года возглавлял телеканал ОТР. Его имя было на слуху с 1987 года – тогда создал программу «Взгляд», ставшую символом перестройки. В 1990 году Лысенко возглавил ВГТРК, в 1996 году он был главой Комитета по телекоммуникациям и СМИ города Москвы, в это же время создавал телекомпанию «ТВ Центр».

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