Горняк22: В Минтруде заявили, что непривитых сотрудников можно отстранять от работы

Сотрудников, которые без обоснованных причин не привились от коронавируса, могут отстранить от работы, не сохраняя зарплаты. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков.

По словам министра, решение о проведении профилактических прививок принимают главные санитарные врачи регионов. Если такое решение есть, то для работников, которые указаны в документе, вакцинация должна стать обязательной.

В трудовом законодательстве увольнение работника за отказ вакцинироваться не предусмотрено, однако его могут отстранить от работы, пишут РИА Новости.

Ранее в Москве вышло постановление о необходимости привить до 15 августа 60% сотрудников предприятий транспортной сферы, торговли и общепита, медиков, работников ЖКХ, образования и культуры.

Алтайская правда