Горняк22: Диетолог рассказал, с каким продуктом нельзя пить кофе

Многие из нас любят пить кофе вместе со сладкими булочками или печеньками. Но, оказывается, что делать этого не стоит. Диетолог объяснил, почему вредно сочетать этот напиток со сладостями.

По словам специалиста, кофе содержит антинутриенты. Эти вещества препятствуют усвоению мироэлементов и витаминов. Поэтому напиток целесообразнее употреблять между приемами пищи.

Нередко различные сладкие десерты люди любят запивать кофе. Однако делать этого не стоит. Напиток повышает уровень глюкозы, поэтому человек ощущает бодрость. А если в это время добавить еще и что-то сладкое, то уровень глюкозы резко повысится, а потом упадет, пишут РИА Новости.

В результате может возникнуть гипогликемия: слабость, сонливость, головокружение. У всех проявляется это по-разному: у кого-то сильнее, у других практически незаметно.

«Метаболизм после кофе отличается, поэтому решающее значение должно иметь ваше наблюдение за своим самочувствием», —подчеркнул диетолог.

Алтайская правда