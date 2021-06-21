Горняк22: Клуб друзей возрождают в райцентре Смоленское

Фото Олег БОГДАНОВ

В райцентре Смоленское возрождают Клуб друзей районного краеведческого музея. Без сельских энтузиастов сегодня здесь не проходят ни музейная ночь, ни День Победы, ни другие дорогие сердцу земляков даты.

Терра инкогнита

В своих поездках журналисты «АП» обязательно стараются побывать в местных музеях. И попадают, как в Смоленском, например, в настоящую терра инкогнита. В том смысле, что неистощимо это пространство на открытия, проекты, задумки и никогда не знаешь, чем на этот раз удивит гостей главный музейный хранитель Дмитрий Нечаев.

Похоже, что генерировать их помогает само это историческое здание – дом местного купца и мецената Бычкова на улице Передней (ныне Советской), в котором после революции располагались, сменяя друг друга, телеграф, книжный магазин, военкомат, районный отдел культуры. Теперь вот – музей.

– У нас более десяти тысяч единиц хранения, богатый архив фото и документов. С одной стороны, тесновато нам здесь уже, более удобным в плане хранения было бы современное здание. А с другой – и отсюда уходить не хочется. Купеческому особняку более ста лет, намоленное это место, светлое, вот и тянутся сюда люди, которым дорога память предков.

В 1999 году, когда музей только был создан, его первому директору Валентину Курепину серьезно помог с пополнением фондов именно он, Клуб друзей музея. Потом пыл общественников поутих, а в наше время у них словно второе дыхание открылось.

Олег Вопиловский, ветеран локальных войн, занимается патриотическим направлением, вовлекает в работу ребятишек. Анатолий Мальцев, много лет отработавший в киносети, знает все про культуру района. Татьяна Каранова, активистка местного отделения Союза пенсионеров, помогает музейщикам с организацией выставок и ровесников своих вовлекает. Сергей Зиновьев, человек, увлеченный стариной, собравший прекрасную коллекцию значков, в этом году представил тему космоса в честь 60-летия со дня полета Юрия Гагарина.

– Эти люди практически сделали нынешнюю музейную ночь своими мастер-классами и экспозициями. Клуб друзей музея набирает силу постепенно после пережитой эпидемии, кто-то еще восстанавливается, но сегодня ни одно наше значимое мероприятие не обходится без них, – сообщает Дмитрий Нечаев.

«Там, где папа прошёл»

А мы меж тем уже заинтригованы его рассказом о Марии Соколовой и ее авторских батальных мини-панорамах. Часть работ, по словам Нечаева, она хранит дома, кое-что передано в музей. Профессионалы, возможно, смогут к чему-то придраться, но посмотрите, с каким старанием выполнена каждая деталь, как достоверно зафиксировано, пропущено через душу мастерицы в ее композициях каждое событие войны! Ведь воевал ее отец и супруг был кадровым военным.

– Я люблю, чтобы все красиво было, по-людски. Вот эта мысль и привела меня в Клуб друзей музея, – рассказывает о себе Мария Прокопьевна, удобно усадив нас на скамеечку в тенечке. – Началось все с праздников улицы. У нас на Молодёжной столько хороших семей, и в каждой – ребятишки, по двое, по трое. И вот на Масленицу два года назад мы впервые устроили гулянья, потом отметили 74-ю годовщину Великой Победы. 9 Мая каждый дом свое вспоминает, а 7-го мы собрались все вместе, 65 взрослых и двадцать ребятишек. У нас очень хорошая детская площадка недалеко, вот там и праздновали. Я сделала ростовых кукол Матроса, Солдата и Медсестру, каждый приготовил что-то от себя. Мы читали стихи, пели песни, поминали своих солдат всей улицей.

Рассматриваешь ее авторские работы – словно историческое кино смотришь. Вот с фронта вернулись в родное село повзрослевшие мальчики, а у околиц под березками их встречают седые от тревог и ожиданий матери. Медсанбат с бессонными сестричками, спасающими раненых. Военный парад в Москве, конечно же, тот самый, легендарный, 1945 года. Штурм Сапун-горы, в котором участвовал отец Марии, Прокопий Семёнович Бухтояров.

Воевать он ушел сначала на финскую, в 1940-м; не успел вернуться – Великая Отечественная. Сначала под Ленинградом сражался, потом, когда начались тяжелые бои за освобождение черноморских городов, – в составе разведроты 77-й стрелковой дивизии имени Серго Орджоникидзе второго формирования. Первое-то в смертельных схватках с врагом выкосило, из 1200 ребят лишь триста осталось. Вот и Прокопий Семёнович погиб в боях под Севастополем. Жене на Алтай похоронка пришла. А в октябре 45-го он и сам домой пожаловал. Путаница вышла, довольно частая в военное время. В 1951 году у Бухтояровых дочь Мария родилась, но до самого 60-го числился глава семейства по всем военкоматовским документам без вести пропавшим.

Больше всего на свете Мария Прокопьевна любит путешествовать, в том числе со своими друзьями-односельчанами. В 2018 году во время похода по Горному Алтаю единомышленники и решили – а почему бы им вновь не собраться своим клубно-музейным составом?

Она побывала в Санкт-Петербурге, прошла по тем местам, где воевал ее папа. А в прошлом году, не попав из-за эпидемии в Севастополь, отправилась на Байкал через… Москву. Это еще одна уникальная история семьи. Муж Марии Прокопьевны, кадровый офицер, преподавал в Омском военном училище и со времен совместной службы в Туве дружил с отцом нынешнего министра обороны Сергея Шойгу. В столице России живет сейчас множество друзей семьи Соколовых, и, если выпадает возможность встретиться, сибирячка ее не упускает.

Из каждой такой поездки привозит что-то новенькое, что обязательно пригодится в работе ее единомышленников, Клуба друзей музея.

Смоленский район

Алтайская правда