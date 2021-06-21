Горняк22: Сегодня — Духов день: что можно и нельзя
День Святого Духа, или Духов День, отмечается в понедельник 21 июня 2021 года. Издревле на Руси с ним были связаны разнообразные запреты. Запрещается жениться, нельзя работать по дому (шить, вязать, ремонтировать) и категорически нельзя возделывать землю.
Что нужно делать в Духов день
По своей значимости Духов День был сравним с Троицей. Святой Дух — в православном христианстве — третья божественная составляющая Святой Троицы.
В этот день надо сходить церковь и помолиться. В богослужении праздник в честь Святого Духа начинается великой вечерней.
В славянской традиции Духов день – это праздник Вил и Марены, Влаги Земной. Он начинался с чествования предков. Их приглашали погостить в дом, разбрасывая по углам дома свежие березовые ветки.
Это также день памяти и общения с водными, луговыми и лесными навьями. Согласно преданиям, русалками и русалами становятся те, кто умер преждевременно, не став взрослым, или ушел из жизни добровольно.
Женщины проводили в этот день тайные обряды. Матери оставляли для русальих деток в поле или на ветвях у источников старую одежку своих детей, рушники, полотна. Тем самым они пытались задобрить русальих духов.
Девушки бросали венки в воду: потонет — к несчастью, поплывет — к счастью. Также проходили последние весенние народные гулянья молодежи.
С Духовым Днем часто связаны грозы – в этот день «сходит с неба священный огонь, который испепеляет злых духов». Также по некоторым поверьям Духов день определяет погоду на оставшееся лето.
По народным приметам только после Духова Дня прекращаются заморозки; их не бывает до самой осени.
Что нельзя делать в Духов день
В этот день не рекомендуется заниматься тяжелой работой. Не стоит работать на земле, заниматься огородом. Отметим, у славян существовало поверье, что «Земля на Духов День — именинница».
Нельзя заглядывать в воду («можно проглядеть судьбу»). Можно также окроплять себя водой, но купаться нельзя. Неделю после Троицы не стоит ходить на речку – поскольку там будет резвиться нечисть: русалки и лешие, пишет 1-vopros.ru.
Стирать в День Святого Духа, равно как и на Троицу, строжайше запрещено.
В эти дни человек должен отложить все дела. Неповиновение этому правилу считается грехом.
Поговорки и приметы на Духов День
- Не верь теплу до Духова дня!
- Придет Свят-Духов день — будет на дворе, как на печке.
- Свят-Дух весь белый свет согреет!
- И сиверок холоден до Духова дня.
- Если дождь пойдет на Духов День, то будет теплое и грибное лето.
- Какая будет погода во время Духова Дня, такое будет и лето.