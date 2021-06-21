Горняк22: Сегодня — Духов день: что можно и нельзя

День Святого Духа, или Духов День, отмечается в понедельник 21 июня 2021 года. Издревле на Руси с ним были связаны разнообразные запреты. Запрещается жениться, нельзя работать по дому (шить, вязать, ремонтировать) и категорически нельзя возделывать землю.

Что нужно делать в Духов день

По своей значимости Духов День был сравним с Троицей. Святой Дух — в православном христианстве — третья божественная составляющая Святой Троицы.

В этот день надо сходить церковь и помолиться. В богослужении праздник в честь Святого Духа начинается великой вечерней.

В славянской традиции Духов день – это праздник Вил и Марены, Влаги Земной. Он начинался с чествования предков. Их приглашали погостить в дом, разбрасывая по углам дома свежие березовые ветки.

Это также день памяти и общения с водными, луговыми и лесными навьями. Согласно преданиям, русалками и русалами становятся те, кто умер преждевременно, не став взрослым, или ушел из жизни добровольно.

Женщины проводили в этот день тайные обряды. Матери оставляли для русальих деток в поле или на ветвях у источников старую одежку своих детей, рушники, полотна. Тем самым они пытались задобрить русальих духов.

Девушки бросали венки в воду: потонет — к несчастью, поплывет — к счастью. Также проходили последние весенние народные гулянья молодежи.

С Духовым Днем часто связаны грозы – в этот день «сходит с неба священный огонь, который испепеляет злых духов». Также по некоторым поверьям Духов день определяет погоду на оставшееся лето.

По народным приметам только после Духова Дня прекращаются заморозки; их не бывает до самой осени.

Что нельзя делать в Духов день

В этот день не рекомендуется заниматься тяжелой работой. Не стоит работать на земле, заниматься огородом. Отметим, у славян существовало поверье, что «Земля на Духов День — именинница».

Нельзя заглядывать в воду («можно проглядеть судьбу»). Можно также окроплять себя водой, но купаться нельзя. Неделю после Троицы не стоит ходить на речку – поскольку там будет резвиться нечисть: русалки и лешие, пишет 1-vopros.ru.

Стирать в День Святого Духа, равно как и на Троицу, строжайше запрещено.

В эти дни человек должен отложить все дела. Неповиновение этому правилу считается грехом.

Поговорки и приметы на Духов День

Не верь теплу до Духова дня!

Придет Свят-Духов день — будет на дворе, как на печке.

Свят-Дух весь белый свет согреет!

И сиверок холоден до Духова дня.

Если дождь пойдет на Духов День, то будет теплое и грибное лето.

Какая будет погода во время Духова Дня, такое будет и лето.

Алтайская правда