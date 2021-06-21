Горняк22: Летнее солнцестояние 2021: все, что надо знать об этом дне

21 июня — День летнего солнцестояния. Это будет самый продолжительный день в году с самой короткой ночью.

Непосредственно солнцестояние наступит в 03.32 по всемирному координированному времени, или 06.32 мск. Продолжительность самого длинного дня в 2021 году составит 17 часов и 33 минуты.

Несколько дней полуденные высоты Солнца почти не меняются, откуда и пошло название «солнцестояние». В северном полушарии после летнего солнцестояния дни постепенно становятся короче, в южном полушарии – наоборот.

Раньше на Руси праздник Купалы раньше совпадал с летним солнцестоянием. Но после христианизации языческий праздник совместили с днем Иоана Крестителя и назвали Иваном Купалой. Дата праздника передвинулась с дня солнцестояния на 7 июля.

Но до этого перехода у наших предков на Купальскую ночь не принято было отправляться спать. Во время этого праздника люди искали целебные травы, а ночью выходили на поиски волшебного цветка папоротника. Традицией стало разжигание костров, через которые люди перепрыгивали сами и проводили скот, чтобы избавиться от болезней и злых духов.

Алтайская правда