Горняк22: Из Барнаула в Каир можно будет улететь прямым рейсом уже с 20 июня

Аэропорт Барнаула. Взлетная полоса Фото: @aeroaltay

С алтайской земли самолет будет отправляться раз в неделю, по воскресеньям, всего борт готов принять до 238 пассажиров

В пресс-службе международного аэропорта Барнаула рассказали, что с 20 июня будут открыты прямые рейсы до Каира. Вылет в столицу Египта будет осуществляться самолетами компании AZUR air на судне Boeing 757-200.

Из Барнаула рейс будет отправляться в 4 утра, прилетать в Барнаул в 19.15. Всего пассажиры проведут в пути 7 часов 20 минут.

В пресс-службе аэропорта Барнаула рассказали, что все прибывающие в Египет пассажиры должны предоставить результаты ПЦР-теста на коронавирус, сделанный не позднее 72 часов до вылета – с информацией на арабском и английском языках.

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