Горняк22: В Новоалтайске прошел крупный град размером с грецкий орех

В Новоалтайске прошел сильный град. Местами его размер достигал грецкого ореха.

Ничего, как говорится, не предвещало такого события. Хотя новоалтайцы, изнывая от жары, и ждали дождей, но к граду они были точно не готовы. Налетевший шквалистый ветер принес с собой крупный град, который обрушился на город.

Размер некоторых градинок достигал грецкого ореха. А вместе с льдинками хлынул сильный дождь.

Природная стихия длилась недолго, но за 20–30 минут сумела нанести существенный урон приусадебным участкам. Град поломал рассаду, изрешетил листья капусты, побил молодые яблоки и крыжовник.

Новости Новоалтайска

Алтайская правда