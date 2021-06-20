Горняк22: В Москве поставлен новый антирекорд по суточному приросту коронавируса

В Москве за прошедшие сутки заболели коронавирусом 9 120 человек. Эта цифра стала максимальной за все время пандемии.

Накануне в столице было зарегистрировано 9 056 заразившихся. Сегодня этот рекорд уже побит – заболевших стало 9120. Также за минувшие сутки в Москве зарегистрировано 76 смертей из-за коронавируса, днем ранее — 78.

За весь период пандемии в Москве выявили 1 278 265 заболевших.

За сутки в России было выявлено 17 906 новых случаев COVID-19. 17,9% из них не имели клинических проявлений заболевания.

Алтайская правда