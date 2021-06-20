Горняк22: В Бийске и Славгороде откроются кадетские классы

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Кадетские классы МЧС России откроются в бийской средней школе № 18 и в Пригородной школе Славгорода. Подписано соответствующее соглашение о взаимодействии между региональным ГУ МЧС и образовательными учреждениями.

ГУ МЧС России по Алтайскому краю ведет работу по созданию кадетских классов, сообщает пресс-служба ведомства. Их воспитанникам прививаются умения и навыки, позволяющие предотвращать возможные чрезвычайные ситуации, помогать людям. А также учеба в них развивает у детей чувства гражданственности, патриотизма. Кадеты наряду с общеобразовательными дисциплинами изучают и профильные. Многие из них в будущем собираются посвятить свою жизнь службе в МЧС.

Сегодня прорабатывается возможность открытия кадетских классов и в других муниципальных образованиях Алтайского края.

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Алтайская правда