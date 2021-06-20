Горняк22: Опрос. Как жители Алтайского края к Дню России

20 июня в России отмечают День отца. Он приходится на третье воскресенье июня. Праздник пока не закреплен на государственном уровне, тем не менее жители страны относятся к нему с теплотой. Это показал опрос «АП».

Евгения Антоненко, 15 лет:

– У меня очень хороший отец! Помню, что в детстве он часто катал меня на плечах и ходил со мной в парк аттракционов. Я всегда чувствую его заботу и поддержку. Он часто присылает мне милые видео и картинки в социальных сетях. Это всегда поднимает настроение. Когда неприятности в школе, папа приходит на помощь.

Мария Пилипенко, 19 лет:

– Отец в моей жизни просто есть. Мама говорит, что в детстве он меня любил и баловал. Но со временем все изменилось… Я рассказываю ему о своих оценках, а он кивает головой. Иногда мне кажется, что нам просто не о чем разговаривать. Возможно, это происходит из-за того, что мы редко видимся. Папа много работает. Я все время на учебе или с друзьями.

Кирилл Маликов, 27 лет:

– У нас с отцом не самые лучшие отношения, тем не менее есть общие увлечения. Например, рыбалка. Сидя с удочками, мы мало разговариваем. Но если поймаем много карасей, радуемся этому вместе. У меня нет каких-то особо ярких воспоминаний из детства, связанных с папой. Но я знаю, что буду обязан ему до конца жизни. Ведь он мой родной человек.

Анастасия Осинникова, 17 лет:

– Отец больше общается с моим братом, нежели со мной. Мы часто ругаемся, потом миримся, чаще прощения прошу я. Мне бы хотелось больше внимания с его стороны. В конце концов, я всегда делаю ему красивые подарки своими руками на праздники. Завтра я планирую подарить папе праздничную открытку и скажу, как люблю его.

Наталья Бурматова, 45 лет:

– Отец заботился о нас как мог. В детстве он привозил много мороженого, мы уплетали лакомство всей семьей. Также папа просто обожал своих внуков, часто возил их собирать ягоды. Лет десять назад у него случилось несколько инсультов. Сейчас он находится дома, мало разговаривает и не все понимает. Теперь моя очередь заботиться о нем.

Наталья Котенко, 70 лет:

– Папа больше воевал, чем жил. Он не любил говорить о войне, знаю, что был разведчиком. Отец был светлым человеком, безумно любил маму. Он прожил всего 60 лет, но оставил после себя много приятных воспоминаний. Сейчас мне его очень не хватает. Жалею, что нечасто виделись, когда повзрослела. Поздно поняла, как ценно время, проведенное с родными.

Ирина Котенко

Алтайская правда