Горняк22: Владимир Путин предложил освободить семьи с детьми от налога при продаже жилья
Президент РФ Владимир Путин внес инициативу об освобождении семей с двумя и более детьми от подоходного налога при продаже квартиры. Об этом глава государства рассказал в своем выступлении на XX съезде партии «Единая Россия».
Путин пояснил, что бывает такая ситуация, что семья приобрела жилье, а потом родился еще один ребенок, и квартира становится уже тесной. Поэтому появлятся необходимость расширения жилплощади. Однако при продаже жилья, которое находится в собственности менее пяти лет, необходимо заплатить подоходный налог, а для некоторых семей эта сумм становится значительной.
«Предлагаю освободить от уплаты налога на доход от продажи жилой недвижимости семьи с двумя и более детьми, если в течение календарного года они направляют полученные средства на покупку нового жилья», — подчеркнул президент.