Горняк22: В Барнауле пункт вакцинации от COVID-19 будет работать на рынке «Янтарный»
Мобильный пункт вакцинации Фото: Минздрав Алтайского края
График работы площадки на улице Сухэ-Батора с 10.00 до 16.00. За вторым компонентом вакцины нужно будет обратиться в поликлинику № 9
В Барнауле 19 и 20 июня поставить прививку от коронавируса можно будет в пункте вакцинации у рынка «Янтарный». Об этом сообщает минздрав Алтайского края.
Площадка на улице Сухэ-Батора будет работать с 10.00 до 16.00.
Уточняется, что комплекс обслуживает поликлиника № 9, – сюда нужно будет обратиться за вторым компонентом вакцины. Вакцинацию в мобильных комплексах проводят российской вакциной «Спутник-V».
Без предварительной записи пройти вакцинацию можно еще в двух мобильных комплексах:
возле ТЦ «Праздничный» (ул. Балтийская, 16);
возле магазина «Мария-Ра» (пр. Красноармейский, 4).
Эти мобильные комплексы обслуживают поликлиника № 14 и горбольница № 5 соответственно. График их работы – с 10 до 16 часов без выходных.
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