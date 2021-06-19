Горняк22: В Барнауле пункт вакцинации от COVID-19 будет работать на рынке «Янтарный»

Мобильный пункт вакцинации Фото: Минздрав Алтайского края

График работы площадки на улице Сухэ-Батора с 10.00 до 16.00. За вторым компонентом вакцины нужно будет обратиться в поликлинику № 9

В Барнауле 19 и 20 июня поставить прививку от коронавируса можно будет в пункте вакцинации у рынка «Янтарный». Об этом сообщает минздрав Алтайского края.

Площадка на улице Сухэ-Батора будет работать с 10.00 до 16.00.

Уточняется, что комплекс обслуживает поликлиника № 9, – сюда нужно будет обратиться за вторым компонентом вакцины. Вакцинацию в мобильных комплексах проводят российской вакциной «Спутник-V».

Без предварительной записи пройти вакцинацию можно еще в двух мобильных комплексах:

возле ТЦ «Праздничный» (ул. Балтийская, 16);

возле магазина «Мария-Ра» (пр. Красноармейский, 4).

Эти мобильные комплексы обслуживают поликлиника № 14 и горбольница № 5 соответственно. График их работы – с 10 до 16 часов без выходных.

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