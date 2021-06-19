Горняк22: «Я сломал мост»: бийчанка перевела полмиллиона рублей интернет-возлюбленному

Ноутбук. Интернет-мошенничество Фото: pixels.com

Пара познакомилась по переписке и около месяца общалась через интернет. Когда мужчина вошел в доверие к девушке, то решил попросить у нее денег

23-летняя жительница Бийска перевела почти полмиллиона рублей человеку, с которым недолго общалась по переписке. Ей он сообщил, что якобы случайно сломал мост, который строил, и теперь у него крупные проблемы. Девушка поверила и решила выручить возлюбленного, – сообщает ИА «Банкфакс» со ссылкой на МУ МВД России «Бийское».

По данным полиции, молодая девушка познакомилась с парнем в соцсетях – ей он сообщил, что живет во Владивостоке и работает на строительстве моста. Спустя примерно месяц он признался, что якобы у него возникли проблемы на работе, потому что он «сломал мост» и теперь ему грозит уголовная ответственность. Чтобы возместить ущерб, он попросил у девушки денег в долг.

Доверчивая жительница Алтайского края взяла в кредит 493 тысячи рублей и перевела деньги парню. По классической схеме интернет-мошенничеств после этого мужчина пропал. Только после этого девушка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. «Разрушителя моста» ищут.

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