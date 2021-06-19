Горняк22: 50 «лежачих полицейских» установят на дорогах Барнаула

Пешеходный переход Фото: "Толк"

Еще около четырех десятков пешеходных переходов до конца года получат освещение. А количество светофоров и камер увеличится на четыре

Более 50 искусственных дорожных неровностей установят на дорогах Барнаула в 2021 году. Об этом сообщает пресс-центр горадминистрации.

Часть устройств появится в местах концентрации ДТП.

Где именно оборудуют «лежачих полицейских» – не уточняется.

Кроме того, на 40 пешеходных переходах города установят системы освещения. До конца года в краевом центре также появится четыре новых светофора и столько же комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД.

Ранее «Толк» сообщал о том, что на повышение безопасности на дорогах Алтая потратят более 100 млн рублей.

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