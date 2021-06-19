Горняк22: Похолодание, ливни с градом и сильный ветер придут в Алтайский край к выходным

Гроза. Молнии Фото: WikimediaImages с сайта Pixabay

Неблагоприятные погодные условия накроют регион уже завтра: после аномальной жары вновь вернется похолодание с осадками и шквалистым ветром

Штормовое предупреждение передали синоптики в Алтайском крае на день 19 июня и сутки 20-го. В этот период ожидаются дожди, местами пройдут сильные ливневые дожди, грозы, возможен град. При этом порывы ветра достигнут 17-22 м/с, а при грозах шквалы будут 28 м/с. Об этом сообщает ЦГМС региона.

Кроме того, днем 21 июня и в первой половине ночи 22 июня также в крае местами пройдут сильные дожди с грозами и градом, ветер усилится до 23 м/с.

В субботу, 19 июня, днем в Алтайском крае будет еще довольно жарко – до +31 градуса по региону и около +29 в Барнауле. Но к воскресенью температура воздуха снизится до +20 градусов в дневное время, в краевом центре ожидается всего около +17. Похолодание и дожди, согласно предварительному прогнозу, задержатся в крае приблизительно на неделю.

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